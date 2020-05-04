Транзит газу: в Україні повідомили про втрати після пуску першої черги «Турецького потоку»

Після пуску першої черги «Турецького потоку» Україна майже повністю втратила транзит газу з Російської федерації до Туреччини, Греції та Болгарії.

Про це у Facebook написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

«На жаль, доводиться констатувати, що після запуску першої нитки Турецького Потоку, Україна фактично повністю втратила транзит газу з РФ до Туреччини і Південної Європи (Греції та Болгарії)», - написав він.

На думку Макогона, «після закінчення будівництва трубопроводу в Болгарії і запуску другої нитки Турецького Потоку, Україна втратить ще частину транзиту, який йде до Угорщини і Сербії (до 15 млрд м3). Запуск очікується наприкінці 2020 року або на самому початку 2021 року.

Тому критично важливо не допустити закінчення будівництва Північного Потоку - 2, так як це призведе до повної втрати транзиту вже з 2025 року. Для України це 2,5-3 млрд доларів щорічного доходу від транзиту», - вважає він.

До цього Макогон додав, що «потенційне рішення німецького енергетичного регулятора поширити правила європейської газової директиви на ПП-2 може значно знизити рентабельність цього проекту, так як Газпром зможе завантажити тільки 50% його потужності. Але нам всім не можна розслаблятися. Боротьба з ПП-2 повинна залишатися ключовим завданням не тільки для Оператора ГТС України, Нафтогазу України, але і для МЗС і МінЕкоЕнерго », підкреслив чиновник.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року президенти Росії Володимир Путін і Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган офіційно відкрили газопровід «Турецький потік».