Карантин не вплинув на роботу аміакопроводу - аграрії отримають якісне добриво

Жорсткі карантинні обмеження в умовах пандемії коронавірусу не вплинули на роботу державного підприємства "Укрхімтрансаміак", яке є одним з найбільших світових транспортувальників аміаку та оператором магістрального аміакопроводу "Тольятті-Одеса".

При цьому підприємству вдалося своєчасно отримати необхідні дозволи Держпраці України на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, повідомив очільник ДП "Укрхімтрансаміак" Максим Немчинов.

Як зазначається у повідомленні, це дасть змогу не лише продовжувати транспортувати аміак відповідно до виробничих планів, але й забезпечувати через роздавальні станції аміакопроводу "Тольятті-Одеса" українських аграріїв рідким аміаком.

Наголошується, що отримані дозволи, які мають п’ятирічний термін дії, "є свідченням безпечності, екологічності й надійності трубопроводу та його об’єктів. Їх відсутність паралізувала б підприємство - без цих дозволів подальша робота ДП "Укрхімтрансаміак" була б неможливою".

"Хтось, можливо, був відверто зацікавлений у неотриманні цих дозволів та у подальшій зупинці магістрального аміакопроводу, бо станом на початок листопада минулого року структурний підрозділ, який відповідає за охорону праці (на підприємстві загальною чисельністю 700 осіб), був майже знищений і не мав у своєму складі жодного працівника!" - зазначив Немчинов.

Як повідомляється, завдяки своєчасному транспортуванню запланованих обсягів аміаку держскарбниця стабільно поповнюється валютними надходженнями. "Наприклад, минулого року, коли обсяги відтранспортованого аміаку були рекордними за усі 40 років, державна казна отримала більше, ніж 1,5 млрд грн податків та інших відрахувань. А уже за 1 квартал поточного року (навіть в економічно стресових умовах пандемії і деякого коригування цін та попиту на продукцію й послуги на світових аміачних ринках) держскарбниця поповнилася 310-ма мільйонами грн лише ренти, які направило до бюджету ДП "Укрхімтрансаміак", - йдеться у повідомленні.

"Важливий аспект, що разом з тим через роздавальні станції магістрального трубопроводу вітчизняні аграрії мають можливість отримувати доступне та якісне добриво – рідкий аміак, який є чи не найкращим і найефективнішим в посушливих (як ми спостерігаємо в останні роки) природних умовах. Зазначу – ми перші, хто намагається почути потреби вітчизняних споживачів та розширювати співпрацю з ними", - підсумував Немчинов.

Як повідомляв Укрінформ, весняні приморозки ушкодили значно послаблені посухою посіви озимої пшениці та озимого ріпаку.