НБУ оштрафував у квітні один банк за порушення у сфері фінмоніторингу

Національний банк у квітні застосував до трьох банків заходи впливу за порушення законодавства у сфері фінмоніторингу, зокрема до АТ "Креді Агріколь банк" та АТ "МІБ" письмове застереження, а до АТ "Полтава-банк" штраф у 300 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у квітні 2020 року застосував до трьох банків заходи впливу", - йдеться у повідомленні.

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АТ "Креді Агріколь Банк" Національний банк зробив письмове застереження за невиконання банком зобов'язання негайно повідомити спеціально уповноважений орган про спробу встановлення ділових відносин з фізичною особою, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо якої застосовані міжнародні санкції. АТ "МІБ" отримав від Нацбанку письмове застереження за порушення вимог щодо розробки, впровадження та постійного оновлення внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу та нездійснення належної оцінки фінансового стану клієнтів. До АТ "Полтава-банк" було застовано штраф у розмірі 300 тис. грн за нездійснення на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів належного аналізу фінансових операцій клієнтів, а також письмове застереження за неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.