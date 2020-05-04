На Донеччині озимі зернові культури зійшли на 100% засіяних площ, а озимий ріпак – на 95,8%.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної облдержадміністрації Павло Кириленко.

«За оперативними даними сільськогосподарських підприємств, озимі зернові культури зійшли на 100% засіяних площ, озимий ріпак – на 95,8%», - написав очільник області.

Він зазначив, що у доброму та задовільному стані знаходиться 82% сходів озимих зернових та 87% ріпаку. У слабкому та зрідженому стані - понад 18% зернових та 13% ріпака.

Кириленко нагадав, що додаткове польове обстеження посівів озимих культур на зерно та озимого ріпаку ініціював департамент агропромислового розвитку ДонОДА.

Оцінили стан розвитку рослин, обсяги можливої їх загибелі та необхідного пересіву. Оскільки засушливий квітень та холодніша за звичайну погода другої декади квітня уповільнила розвиток сільськогосподарських культур. Не сприяли розвитку й різкі коливання нічних та денних температур повітря, констатував керівник області.

Він додав, що за повідомленнями аграріїв, на сьогоднішній день вони практично повністю посіяли ранні ярові зернові та зернобобові культури, загалом засіяли понад 120 тисяч гектарів. Цей показник - на рівні минулого року, зазначив Кириленко.