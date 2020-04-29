Уряду пропонують врегулювати сплату ПДВ на тварин, знищених через спалах епізоотії

Профільні тваринницькі асоціації звернулися до уряду, щоб вирішити питання сплати ПДВ на тварин, знищених в результаті ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба АСУ.

"Для розв’язання ситуації, що склалася з оподаткуванням промислових тварин, знищених через спалах епізоотії, профільні асоціації — Асоціація «Свинарі України», Асоціація виробників молока, УК «Тваринпром», Асоціація «Союз птахівників України» — звертаються з пропозицією внести зміни у Податковий кодекс Україні. Зокрема, йдеться про доповнення пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України абзацом такого змісту: "Норми цього пункту не поширюються на операції з ліквідації (знищення) біологічних активів внаслідок дії обставин непереборної сили, зокрема, спалаху епізоотії, за умови наявності у платника податків документального підтвердження таких обставин відповідно до законодавства", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що усі галузі тваринництва стикаються в останні роки з серйозними епізоотичними викликами. Свинарство в Україні потерпає від африканської чуми свиней (АЧС), птахівництво — від пташиного грипу, а в галузі скотарства існують значні ризики поширення нодулярного дерматиту ВРХ.

"Поширення цих епізоотій становить значну загрозу не тільки для подальшої долі тваринницького бізнесу в Україні, а й продовольчої безпеки країни та може поглибити дисбаланс раціону українців та спричини погіршення стану здоров’я населення", - підкреслили тваринники.

Для недопущення таких наслідків, галузі тваринництва потребують певної підтримки з боку держави. Тому що більша частина витрат, пов’язаних із ліквідацією спалаху, лягає на плечі виробника, а його ще й зобов’язують сплатити ПДВ на знищене через форс-мажорну ситуацію поголів’я. Виробник несе колосальні збитки втрачаючи все поголів’я і ще й зобов’язаний оподаткувати ці збитки ПДВ. У масштабах великого тваринницького комплексу, таке податкове зобов’язання може сягати десятків мільйонів гривень.

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У профільни асоціаціях наголосили, що попередньо відповідна проблематика виносилася на обговорення з фахівцями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України. Проте зрушень у його вирішенні і досі немає.

"Підкреслюємо актуальність цього питання для усіх промислових виробників продукції тваринництва та важливість його вирішення для епізоотичної та продовольчої безпеки України. З огляду на це, закликаємо Міністерство фінансів України зайняти активну позицію у вирішенні цього питання та підтримати необхідні законодавчі зміни, які передбачають, що знищене поголів’я тварин через спалах епізоотії не може бути об’єктом оподаткування", - підкреслюється у зверненні