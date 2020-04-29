Уряду пропонують врегулювати сплату ПДВ на тварин, знищених через спалах епізоотії

Уряду пропонують врегулювати сплату ПДВ на тварин, знищених через спалах епізоотії

Укрінформ
Профільні тваринницькі асоціації звернулися до уряду, щоб вирішити питання сплати ПДВ на тварин, знищених в результаті ліквідації.

Про це повідомляє пресслужба АСУ.

"Для розв’язання ситуації, що склалася з оподаткуванням промислових тварин, знищених через спалах епізоотії, профільні асоціації — Асоціація «Свинарі України», Асоціація виробників молока, УК «Тваринпром», Асоціація «Союз птахівників України» — звертаються з пропозицією внести зміни у Податковий кодекс Україні. Зокрема, йдеться про доповнення пункту 198.5 статті 198 Податкового кодексу України абзацом такого змісту: "Норми цього пункту не поширюються на операції з ліквідації (знищення) біологічних активів внаслідок дії обставин непереборної сили, зокрема, спалаху епізоотії, за умови наявності у платника податків документального підтвердження таких обставин відповідно до законодавства", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що усі галузі тваринництва стикаються в останні роки з серйозними епізоотичними викликами. Свинарство в Україні потерпає від африканської чуми свиней (АЧС), птахівництво — від пташиного грипу, а в галузі скотарства існують значні ризики поширення нодулярного дерматиту ВРХ.

"Поширення цих епізоотій становить значну загрозу не тільки для подальшої долі тваринницького бізнесу в Україні, а й продовольчої безпеки країни та може поглибити дисбаланс раціону українців та спричини погіршення стану здоров’я населення", - підкреслили тваринники.

Для недопущення таких наслідків, галузі тваринництва потребують певної підтримки з боку держави. Тому що більша частина витрат, пов’язаних із ліквідацією спалаху, лягає на плечі виробника, а його ще й зобов’язують сплатити ПДВ на знищене через форс-мажорну ситуацію поголів’я. Виробник несе колосальні збитки втрачаючи все поголів’я і ще й зобов’язаний оподаткувати ці збитки ПДВ. У масштабах великого тваринницького комплексу, таке податкове зобов’язання може сягати десятків мільйонів гривень.

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У профільни асоціаціях наголосили, що попередньо відповідна проблематика виносилася на обговорення з фахівцями Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України. Проте зрушень у його вирішенні і досі немає.

"Підкреслюємо актуальність цього питання для усіх промислових виробників продукції тваринництва та важливість його вирішення для епізоотичної та продовольчої безпеки України. З огляду на це, закликаємо Міністерство фінансів України зайняти активну позицію у вирішенні цього питання та підтримати необхідні законодавчі зміни, які передбачають, що знищене поголів’я тварин через спалах епізоотії не може бути об’єктом оподаткування", - підкреслюється у зверненні

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