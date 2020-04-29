На Закарпатті активісти поскаржились на неякісне будівництво дороги Іршава-Виноградів

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров проконтролював будівництво дороги Іршава-Виноградів, де нещодавно місцеві активісти звинуватили будівельників у неякісному проведенні робіт.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА в Facebook.

“Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров проконтролював будівництво дороги Іршава - Виноградів (Т-07-19.), де нещодавно місцеві активісти звинуватили будівельників у неякісному проведенні робіт — насипають на дорогу немитий річковий гравій”, - йдеться в повідомленні.

Будівництво дороги Іршава-Виноградів

На місці робіт був головний інженер фірми, яка прокладає автотрасу, Євген Савельєв. Він пояснив, що гравійну суміш використовують як настил під будівельні матеріали, вантажник випадково міг її зачерпнути.

“Загалом матеріали, які використовують, якісні – основа щебенево-піщана суміш, відтак асфальтобетон, щебенево-мастичний асфальтобетон. Автошлях складається із трьох шарів, у підсумку товщина покриття матиме 35 сантиметрів”, - пояснив інженер підрядника.

Як повідомляють в ОДА, роботи на цій дорозі ведуться на ділянці протяжністю 10 км, шириною 7 метрів. Завершити роботи планують за 3-4 тижні, гарантія на покриття - 5 років.