Укрпошта пропонує понад три тисячі нових робочих місць

АТ "Укрпошта" продовжує працювати у звичному режимі, незважаючи на пандемію та кризу, дотримуючись правил карантину, і не припиняє наймати працівників на роботу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"Компанія готова забезпечити робочими місцями ще понад 3000 українців. Серед найбільш популярних вакансій – листоноші, водії, сортувальники, начальники та оператори поштових відділень, регіональні менеджери, аналітики", - йдеться у повідомленні.

В Укрпошті наголосили, що майбутні фахівці будуть забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту.

"Крім цього, працівники відділень, листоноші, кур’єри, водії та інші співробітники, які безпосередньо контактують з клієнтами, отримують додатково 15% надбавку. Також для них передбачене медичне страхування у випадку захворювання на COVID-19", - наголосили в компанії.

За посиланням можна ознайомитися з переліком відкритих вакансій у різних регіонах України, а також дізнатися більше про процес відбору до команди та заповнити анкету кандидата: https://www.ukrposhta.ua/ua/kariera-v-ukrposhti.