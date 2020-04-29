Мінфін залучив до бюджету 9,8 мільярда від продажу держоблігацій

Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 28 квітня 2020 року залучило до державного бюджету 9,832 млрд грн (за курсом НБУ).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Після кількатижневої перерви Мінфін повернувся на внутрішній ринок запозичень, відновивши аукціони з розміщення ОВДП. На аукціоні 28 квітня 2020 року Міністерство фінансів запропонувало інвесторам цінні папери номіновані в гривні з терміном обігу 3 місяці та в іноземній валюті (долари США) з терміном обігу 6 та 9 місяців", - йдеться в повідомленні.

За підсумками аукціону до державного бюджету було залучено: за гривневими облігаціями – 5 377 млн грн (середньозважена ставка дохідності 11,24%), за номінованими в іноземній валюті – в еквіваленті 4 455 млн грн ($53,3 млн за 6-місячними паперами з дохідністю 3,29% і $111,1 млн за 9-місячноми паперами з дохідністю 3,5%). Загалом до державного бюджету залучено 9 832 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України за підсумками аукціону з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 24 березня 2020 року залучило до державного бюджету 24,8 млрд грн.