Нафта дорожчає на тлі очікувань відновлення попиту

Ціни на нафту підскочили у середу, відігравши частину втрат цього тижня, після того як запаси в США виросли менше, ніж передбачалося, а також на тлі очікувань відновлення попиту.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 21,00 за барель, що на 2,64% ($ 0,54) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на WTI на червень на торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX збільшилися на 9,56% ($ 1,18) - до $ 13,52 за барель. У вівторок під час сесії ціни падали майже на 20% і піднімалися на 6%.

За даними API, запаси нафти виросли на 10 млн барелів до 510 млн за тиждень, що завершився 24 квітня, тоді як аналітики припускали, що вони виростуть на 10,6 млн барелів.

"Це досить хороша новина про те, що, можливо, сховища в США заповнюються не так швидко, як ви могли б подумати," - сказав Лехлан Шоу, керівник відділу досліджень в області сировинних товарів в National Australia Bank в Мельбурні.

Ринку належить оцінити ще одні дані про запаси США: Управління енергетичної інформації США опублікує щотижневе зведення пізніше у середу.

Регулятори штату Техас, найбільшого виробника нафти в США, 5 травня проведуть голосування з питання того, чи слід вводити обмеження на виробництво. Штати Північна Дакота і Оклахома також вивчають способи законного скорочення виробництва.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 22,83 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 23,02 долара за барель, що на 28 центів вище за рівень закриття торгів ($ 22,74)