Міненерго планує пришвидшити інтеграцію України з ENTSO-E

Міністерство енергетики та захисту довкілля планує пришвидшити інтеграцію України з енергомережею Європи - ENTSO-E.

Про це під час онлайн-обговорення, присвяченого реалізації Додатка XXVII до Угоди про асоціацію, сказала т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дуже важливий напрямок - це технічна синхронізація з європейською системою ENTSO-E. Є затверджений урядом план заходів, який дозволяє технічно синхронізуватися. Там зафіксована дата - 2023 рік. Ми будемо працювати над тим, щоб цей термін скоротити", - сказала Буславець.

Вона наголосила, що для України важлива не лише технічна, а й ринкова інтеграція.

"Це дозволить нам відкрити кордони і дійсно розвивати конкуренцію", - наголосила Буславець.

Як повідомлялось, Укренерго виконало майже всі основні технічні заходи для інтеграції Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) в енергомережу Європи ENTSO-E, яка відбудеться в 2023 році.

ENTSO-E, європейська мережа системних операторів передачі електроенергії, - організація, що об'єднала в липні 2009 року електричні мережі об'єднань ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.