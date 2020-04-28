Одного з найбільших інтернет-провайдерів підозрюють у несплаті 6,7 мільйона податків
Про це повідомляє прокуратура Києва.
«Прокуратурою міста Києва спільно із слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві викрито керівника одного з найбільших українських провайдерів інтернету та телекомунікаційних послуг на ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах», - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що керівник ІТ-компанії протягом 2016-2018 років вносив до фінансово-господарських документів завідомо неправдиві відомості про неіснуючі взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності.
Таким чином керівник компанії ухилився від сплати податків на суму 6,7 млн гривень.
Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Слідство у кримінальному провадженні триває.