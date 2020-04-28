Одного з найбільших інтернет-провайдерів підозрюють у несплаті 6,7 мільйона податків

Один з найбільших українських провайдерів інтернету та телекомунікаційних послуг підозрюється у несплаті 6,7 млн грн податків.

Про це повідомляє прокуратура Києва.

«Прокуратурою міста Києва спільно із слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у місті Києві викрито керівника одного з найбільших українських провайдерів інтернету та телекомунікаційних послуг на ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що керівник ІТ-компанії протягом 2016-2018 років вносив до фінансово-господарських документів завідомо неправдиві відомості про неіснуючі взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності.

Таким чином керівник компанії ухилився від сплати податків на суму 6,7 млн гривень.

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Керівнику підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Слідство у кримінальному провадженні триває.