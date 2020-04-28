НБУ визначив графік та умови тендерів із рефінансування

Національний банк України на період із 30 квітня до 30 червня 2020 року установив графік тендерів із підтримання ліквідності банків строком до 90 днів, а також із надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Національний банк буде проводити тендери з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів щотижня по п’ятницям, а з надання довгострокового рефінансування від 1 до 5 років – раз на місяць у кожну другу п’ятницю місяця. Такий графік тендерів установлено на період із 30 квітня до 30 червня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Перший тендер із надання довгострокового рефінансування відбудеться вже 8 травня, а наступний – 12 червня.

Перший тендер із підтримання ліквідності банків на строк до 90 днів відбудеться в найближчий четвер у зв’язку з неробочим днем у п’ятницю, а надалі вони відбуватимуться за звичним графіком.

Ставка за довгостроковими кредитами рефінансування та на строк до 90 днів буде плаваючою і дорівнюватиме обліковій ставці Національного банку, яка з 24 квітня встановлена на рівні 8%. З метою стимулювання економіки Національний банк вирішив не включати до вартості цих кредитів фіксовану змінну (сталу величину), встановивши її на рівні нуля.

Кредити рефінансування надаватимуться шляхом проведення кількісних тендерів без обмеження обсягу. Обсяги рефінансування будуть обмежуватися лише наявною в банків ліквідною заставою, до якої можуть входити державні облігації (ОВДП), депозитні сертифікати Національного банку, іноземна валюта, а в найближчому майбутньому також корпоративні облігації, забезпечені державною гарантією, а також муніципальні облігації.

Як відомо, для протидії негативному впливу епідемії та карантинних заходів на економіку та фінансовий сектор Національний банк розширив підтримання ліквідності банків. По-перше, збільшено періодичність проведення тендерів із підтримання ліквідності, а також строк надання кредитів із 30 до 90 днів. По-друге, розширено перелік прийнятної застави, яку банки можуть надавати для отримання рефінансування. По-третє, запроваджено нові інструменти, у тому числі – довгострокове рефінансування на строк від 1 до 5 років.

Графік та умови тендерів із рефінансування визначені рішеннями Правління Національного банку від 28 квітня 2020 року №301-рш "Про проведення тендерів з підтримання ліквідності банків строком понад 14 днів" та №302-рш "Про затвердження сталої величини, яка використовується для визначення процентної ставки за кредитами рефінансування понад 14 днів". Рішення набирають чинності 28 квітня.