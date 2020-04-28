У березні кредиторам неплатоспроможних банків виплатили 2,3 мільярда

Кредиторам неплатоспроможних банків у березні 2020 року виплачено 2,29 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У березні 2020 року для розрахунку з кредиторами неплатоспроможних банків було спрямовано 2 286,18 млн грн. В т.ч. з кредиторами 2 черги – 0,02 млн грн, 3 черги – 121,97 млн грн, 4 черги – 2,71 млн грн, 7 черги – 2 161, 48 млн грн", - йдеться в повідомленні.

На позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів із загальної суми коштів у березні 2020 року було спрямовано 2 161,30 млн грн, в т.ч. 2 153,62 млн грн – НБУ. Позачергові виплати НБУ здійснили такі банки: ПАТ "ВіЕйБі Банк" - 2 048,76 млн грн, ПАТ "КБ "Надра" - 23,63 млн грн, АТ "Дельта Банк" - 81,23 млн грн.

Загалом, за перші три місяці 2020 року сума погашення вимог кредиторів склала 3 769,35 млн грн, з яких 2 694,52 млн грн – позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів (в т.ч. 2 682,9 млн грн – НБУ).

В цілому, станом на 1 квітня 2020 року, за весь час задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 48 444,17 млн грн (враховуючи банки ліквідацію яких завершено), з яких 14 195,65 млн грн виплачено забезпеченим кредиторам (в т.ч. 13 090,73 млн грн – НБУ).

На задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд продовжує вживати необхідних заходів з метою реалізації положень частини п’ятої статті 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями/рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам, з подальшим спрямуванням стягнутих коштів на задоволення вимог кредиторів.