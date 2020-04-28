Україна не обмежуватиме експорт кукурудзи врожаю 2019 року

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства ухвалили рішення про зняття обмежень на експорт кукурудзи урожаю 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Української зернової асоціації (УЗА).

«УЗА вітає виважене рішення та вдячна за вчасну позицію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства про відкликання ініціативи, що передбачала встановлення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019 року до 31.08.2020 на рівні 29,3 млн т», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі перед українськими аграріями стоїть завдання встигнути продати надмірні залишки кукурудзи поки міжнародні ціни сприятливі для української кукурудзи: вітчизняний товар на 25-30 доларів за тонну дорожчий за кукурудзу зі США та Аргентини; тоді як на кукурудзу врожаю наступного маркетингового року значно нижчі, та й зберігати кукурудзу важче та дорожче, ніш інші зернові культури.