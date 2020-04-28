Нацбанк чекає роз'яснень щодо низки положень нового закону про фінмоніторинг

Низка положень Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” не відноситься до компетенції Нацбанку.

Тому, попри те, що закон набирає чинності 28 квітня 2020 року, Нацбанк ще чекає додаткових роз`яснень від регуляторів щодо застосування цих норм, заявив на брифінгу директор департаменту платіжних систем Олексій Шабан.

"Є низка питань, які не стосуються ні банків, ні фінансових установ. Наприклад, перевірка рієлторами джерела походження коштів у клієнтів, ідентифікація покупки при купівлі коштовностей понад певну суму, ідентифікація при страховій виплаті. На ці та низку інших питань Нацбанк не може відповісти, бо регулювання цих суб`єктів первинного фінансового моніторингу не відноситься до компетенції Національного банку. І ми очікуємо від регуляторів цих сфер додаткових роз'яснень", - наголосив Шабан.

Нагадаємо, за словами Шабана, Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” не змінить майже нічого для банків та їх клієнтів, оскільки і власник картки платника, і власник картки отримувача вже ідентифіковані банком, і ніяких додаткових ідентифікацій не потрібно.

Водночас, при готівкових платежах понад 5 тис. гривень банк може запитати паспорт платника.

Також, верифікація особи має відбуватися при переказах готівкою понад 5 тис. грн через поштового оператора або платіжні системи.

Крім того, закон запроваджує ідентифікацію власників електронних гаманців та ідентифікацію платників при розрахунках, переказах посередництвом мобільних операторів. Для цього законом встановлено перехідний період до 1 січня 2021 року.

Нагадаємо, Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” набирає чинності з 28 квітня 2020 року. Він встановлює, зокрема, нові вимоги до належної перевірки клієнтів фінансових установ. Законом передбачено обов`язок державних регуляторів привести свої нормативно-правові акти у відповідність до вимог Закону протягом трьох місяців із дати набрання його чинності, тобто до 28 липня 2020 року.

Наразі НБУ вже готує: оновлене Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердження та впровадження якого очікується до кінця квітня; аналогічні норми регулювання для небанківського фінансового ринку, затвердження та впровадження яких очікується до кінця липня.

При цьому норми статті 14 Закону не поширюються на: сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми); сплату кредиту в сумі до 30 тис. грн (за умови, що фінансова установа може визначити особу платника, якій уклав договір з отримувачем); перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми); всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн; зняття коштів із власного рахунку.