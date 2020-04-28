Катерина Банщікова, експерт із захисту здоров’я співробітників МХП

Великі підприємства в умовах карантину працювали і працюють, для продуктової паніки в Україні приводу поки нема. Але тримати виробничі цехи, повні персоналу, і не наражати людей на небезпеку інфікування, непросто. Як налагодити роботу, щоб і товари вироблялися, і люди зарплату отримували, а коронавірус не мав шансу поширюватися, розповіла Катерина Банщікова, начальник управління захисту здоров'я та підтримки безпеки співробітників МХП.

ТЕСТУВАННЯ, ДЕЗІНФЕКЦІЯ, КОНСУЛЬТАЦІЇ З ВІРУСОЛОГАМИ

- Катерино, ви очолюєте майже унікальний підрозділ – таких, мабуть, небагато в українських компаніях. Чим він займався до пандемії? Чи був створений спеціально для боротьби з нею?

- Насправді, він з’явився зовсім недавно. Централізація служб охорони праці, безпеки співробітників та виробництва для України справа не нова, і у мене є досвід роботи в різних компаніях за цим напрямом, зокрема, на керівних посадах. В МХП поява підрозділу з коронавірусом не пов’язана, але він зовсім «свіжий». Зараз компанія переглядає стандарти безпеки та взяла курс на впровадження найкращих світових практик у цій галузі для покращення умов праці співробітників, просування культури безпеки. Це виключно збіг, що у холдингу було створено підрозділ з функціоналом за напрямом захисту здоров’я та безпеки праці просто перед початком пандемії у світі.

- Щоб впроваджувати медстрахування, нові стандарти гігієни-санітарії?

- Головна мета – забезпечити захист та турботу про співробітників всього холдингу. Це й запровадження системи добровільного медичного страхування, і менеджмент охороною праці та пожежною безпекою – і все через передовий світовий досвід.

- Як змінила ваші плани і методи роботи епідемія в країні?

- Вона перевела мене в режим роботи нон-стоп 24/7 та примусила переглянути пріоритети. В компанії оперативно розробили нову політику охорони праці, оцінили надзвичайну ситуацію і підключили необхідні ресурси, щоб побудувати план дій, за яким міг би працювати весь холдинг у нових умовах. Звісно, в першу чергу, зміни стосуються турботи про здоров’я працівників.

- Все це – на досвіді іноземних колег?

- Ситуація нова для всього світу, специфічний досвід наразі тільки набувається. Щоправда, МХП вже зіштовхувався з подібним – під час спалахів пташиного грипу, наприклад. Тобто певні напрацювання з забезпечення безпеки продукції та працівників є. З урахуванням нових обставин консультувалися з вірусологами, лікарями різних спеціалізацій, представниками МОЗ. Так, була виконана оцінка ризиків для співробітників та підприємств холдингу, як саме пандемія може вплинути на всі галузі, та базуючись на цьому спланували ефективні способи реагування та необхідні превентивні заходи.

- У чому вони полягають? Як добилися того, щоб всі ходили на роботу, потужності не зупинялися?

- Потужності збережено на 100%, але ми переглянули виконання обов’язків кожним співробітником й частину робітників перевели на дистанційну роботу, де це було можливо зробити, зберігаючи ефективність. Визначили групи ризику у холдингу згідно з рекомендаціями лікарів – працівники віком 60+, з хронічними захворюваннями серцево-судинної, дихальної систем, нирок, з діабетом, онкохворих та вагітних і також розглянули, кому можна працювати віддалено. Далі – розробили алгоритм дій на випадок появи інфікованих серед працівників підприємства. Від самого початку перевірили весь холдинг – хто був за кордоном у відрядженні або по особистих справах. Закордонні відрядження ми скасували ще на початку пандемії в світі і наполегливо рекомендували людям утриматися від особистих поїздок. Всіх, хто за кордоном все ж побував, залишили на самоізоляції на 14 днів зі збереженням робочого місця.

- І на підприємстві досі немає хворих?

- У холдингу зафіксовано 5 випадків захворювання. Сьогодні всі 5 випадків безсимптомні, але люди знаходяться на карантині під наглядом лікарів. Ми щоденно здійснюємо моніторинг і робимо щотижневі звіти по кількості людей на віддаленій роботі, в простої, та рівень загальної захворюваності з будь-яких причин. Поки що всі випадки виявлених захворювань на коронавірус – це випадки контактів з інфікованими людьми. Таких співробітників відправляли на ПЛР-тестування і таким чином виявляли коронавірус.

- А далі? Дезінфекція робочого місця, відстеження контактів?

- У першу чергу, з’ясовуємо, коли людина востаннє була на роботі. Багато ж хто працює дистанційно, деякі знаходяться у відпустці. Визначаємо коло спілкування, місця, де працівник бував. З контактних осіб усіх, без кого виробництво може тимчасово зберегти ефективність, відправляємо на самоізоляцію зі збереженням робочого місця і виплатою 2/3 щомісячної зарплати. Для тих, без кого важко буде впоратися, організовуємо ПЛР-тестування і, поки не бачимо його результатів, так само тримаємо людей на оплачуваному карантині. Якщо працівник бував на роботі, проводимо позапланову дезінфекцію (а регулярно робиться планова) всіх приміщень, офісу. І стежимо за станом здоров’я співробітника – холдинг взяв на себе зобов’язання компенсувати вартість лікування коронавірусу у працівників. На щастя, поки не знадобилося – симптомів немає.

- Самі ПЛР-тести теж оплачуються холдингом? Вони не дешеві…

- Звісно. Хоча в деяких випадках тестували за державний кошт. Наприклад, коли в місцевій поліклініці виявили випадок захворювання, перевірили все оточення хворого і серед них – дружину одного з наших працівників. Тоді цього працівника тестували у клініці, а інших наших співробітників – за наш рахунок.

ВІД «ТЕМПЕРАТУРНИХ» РАМОК ДО МОБІЛЬНИХ КЛІНІК

- Схема дій у надзвичайній ситуації зрозуміла. А як налагодили повсякденну роботу?

- Співробітники розуміють, що вкрай важливо слідкувати за своїм здоров’ям, тому за найменших ознак хвороби телефонують своїм керівникам, лишаються вдома і зв’язуються з сімейними лікарями. Всі наші працівники проходять ранковий скринінг температури, зараз тестуємо різні системи від інфрачервоних рамок на вході до безконтактних термометрів. Якщо температура тіла перевищує 37 градусів (це з урахуванням мінімальної похибки пристроїв), співробітник на роботу не потрапляє.

Змінилася внутрішня політика поведінки – за руки тепер одне одного не тиснемо, тримаємо соціальну дистанцію 1,5-2 м під час спілкування, за таким же принципом організували робочі місця. Зупинили всі очні наради чисельністю більше, ніж 10, а потім й 5 учасників, користуємося можливостями діджиталізації – проводимо зустрічі онлайн. В усіх приміщеннях – посилені заходи дезінфекції, часті обробки ручок дверей, кнопок у ліфтах, антисептики на вході та в санвузлах. А оскільки антисептики пересушують шкіру, закупили спеціальні регенеруючі креми для рук, аби її захищати. Співробітників доставляємо на роботу розвозками (в автомобілях теж дистанція між пасажирами), забезпечуємо масками. Підрядників, гостей також не пускаємо на територію без температурного скринінгу, масок та рукавичок. Якщо є можливість всі зустрічі переведені в он-лайн режим. Нещодавно почали використовувати пульсоксиметри – пристрої, що вимірюють рівень кисню в крові людини. Якщо температура в нормі, але самопочуття сумнівне, робимо перевірку кисню і якщо його рівень нижчий 95%, це перший сигнал, що кисень не засвоюється в необхідних нормах і є проблема з легенями. Тобто це привід звернутися до лікаря.

- У яку суму обходяться компанії всі ці заходи від рамок до кремів?

- Точну загальну суму сказати не можу, адже ціни змінювалися постійно від початку пандемії на все – як на термометри, так і на маски. А додаткове обладнання докуповували постійно. Наприклад, інфрачервоні рамки для визначення температури тіла з комп’ютерним забезпеченням, коштували від 10 до 25 тисяч доларів за одиницю.

- А хто займається скринінгами, стежить за іншими заходами – на виробництві є медики?

- Так, на підприємствах є медсестри, а там, де нема, скринінг робить охорона – технічно це нескладно. Враховуючи, що епідемія не закінчиться разом з останнім днем карантину і є ризик, що коронавірус з нами надовго, переходимо на новий рівень медобслуговування. У нас є потреба попереднього та періодичного медоглядів для співробітників. І зараз бізнес зіштовхнувся з проблемою: як безпечно організовувати всі види медоглядів зараз і в майбутньому. Справа в тому, що деякі медзаклади через завантаженість у зв’язку з пандемією вже відмовляються проводити їх на комерційній основі. І зараз обираємо підрядну організацію, яка могла б слугувати мобільною клінікою і проводити медогляди на наших підприємствах. Це необхідно, щоб мінімізувати перебування наших співробітників у клініках. Це – частина нашої карти ризиків, яку ми розробили у холдингу, коли епідемія торкнулася нашої країни.

- На ваш погляд, медичне страхування, інвестиції в медогляди – це розкіш для компанії чи цілком виправдані економічно речі?

- Ми вважаємо – цілком виправдано. На деяких наших підприємствах як пілотний проєкт це все вже було реалізовано. МХП – це не птиця, не продукція, це передусім – люди, найцінніший ресурс. Якими б суперавтоматизованими ми не були, без людей працювати не зможемо. Тому медичне страхування – це навіть не нематеріальний бонус для працівників, це питання турботи про кожного з нас. Витрати на нього окупаються з надлишком. Зникають проблеми з лікарняними листами, стаціонарним лікуванням. Деякі люди відкладають лікування до останнього, поки припече. Без страхового полісу людям простіше займатися самолікуванням, ніж шукати лікаря, а це неефективно і небезпечно. Нерідко виявлення захворювання на ранній стадії означає можливість лікуватися без відриву від виробництва, не допустити переходу хвороби у хронічний стан. А це – підвищення якості і тривалості життя співробітників, що ефективніше для компанії, як і їхня багаторічна праця.

- Що ж головне в роботі підприємств під час епідемії? Як налагодити її хоча б на 99% так же ефективно?

- Головне – комплекс дій, їх узгодженість для всіх співробітників. Допоможе тільки система, в яку залучені всі, починаючи з різноробочого і закінчуючи першою особою компанії. І яку розробили за допомогою спеціалістів у різних сферах, наприклад – вірусологів. Це спрацює, коли заходи не лишаються на папері, а реалізуються на місцях і контролюються. А керівники, в першу чергу, демонструють лідерство у цих питаннях. Уся ця робота потребуватиме великих вкладень, і не тільки фінансових, а й емоційних та інтелектуальних.