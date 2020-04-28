Мінфін вперше з кінця березня вийде на аукціон з ОВДП

Міністерство фінансів України вперше з 24 березня оголосило про проведення аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Проводитимуться аукціони із державних запозичень через систему Bloomberg. Умови, на яких держава позичить гроші, а також суму запозичення буде оголошено за результатами торгів.

Продати спробують валютні та гривневі облігації. Зокрема, доларові облігації з датою погашення на початку січня 2021 року, з датою погашення у жовтні 2020 року, а також гривневі облігації з датою погашення у серпні 2020 року.

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Востаннє аукціон з продажу ОВДП відбувся 24 березня. Тоді до бюджету було залучено 801,6 мільйона доларів та 75,7 мільйона євро.