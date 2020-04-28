Нацбанк приділятиме особливу увагу ринковій поведінці фінансових компаній

Національний банк приділятиме особливу увагу ринковій поведінці фінансових компаній, які надають послуги кредитування.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Фінансові компанії не залучають кошти населення, тому їхня діяльність не становить значного ризику для стабільності фінансової системи. Це дозволить Національному банку застосовувати спрощений підхід до нагляду та регулювання їх діяльності. Водночас особливу увагу Національний банк приділятиме ринковій поведінці фінансових компаній, які надають послуги кредитування, в тому числі цілісності та прозорості ринку. Це не лише захистить позичальників, але і підвищить довіру до ринку та рівень проникнення фінансових послуг", - йдеться у повідомленні.

Буде контролюватись виконання вимог щодо захисту прав клієнтів (зокрема, дотримання стандартів надання послуг та вимог до їх реклами), щодо забезпечення прозорості та розкриття інформації, щодо забезпечення бездоганної ділової репутації власників та керівників компанії, щодо протидії антиконкурентній діяльності, зловживанням та протиправній діяльності компаній. Встановлення правил доброчесної ринкової поведінки для усіх без винятку фінансових установ, наголошують в НБУ, дасть змогу уникнути регуляторного арбітражу та захистити права клієнтів.

У Нацбанку впевнені, що нове регулювання відкриє нові можливості із залучення фінансування для фінансової компанії, надання додаткових послуг клієнтам, дозволить здійснювати іншу діяльність, окрім надання фінансових послуг, а також спростить процедуру отримання ліцензій. Впровадження змін потребуватиме зусиль від учасників ринку, тому терміни приведення діяльності фінансових компаній у відповідність до нових вимог визначатимуться лише після детального ознайомлення зі станом ринку, з урахуванням об’єктивних строків та можливостей фінансових компаній виконати такі вимоги.

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За останній рік, зазначає регулятор, ринок продемонстрував значне зростання, але на ньому наявні системні проблеми, які ускладнюють його більш активний розвиток, а також негативно впливають на права клієнтів. Ці проблеми потребують вирішення на рівні нової моделі регулювання. Це такі проблеми, як: ускладнена процедура виходу на ринок, невизначеність щодо дозволених джерел залучення коштів, недостатня захищеність прав споживачів фінансових послуг, висока вартість запозичень та обмежене розкриття інформації щодо умов кредитування, порушення вимог про ідентифікацію чи верифікацію клієнтів при наданні позик онлайн, порушення під час урегулювання проблемної заборгованості.

Як повідомлялося, на кінець 2019 року в Україні діяло 684 фінансові компанії. Вони працюють з населенням, надаючи переважно невеликі кредити на короткий строк для задоволення споживчих потреб, а також з малим та мікро-бізнесом, які потребують додаткових коштів для операційної діяльності.