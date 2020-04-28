Нацбанк підвищив граничну суму операцій для спрощеного валютного нагляду

Національний банк України із 28 квітня 2020 року підвищив граничну суму валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, зі 150 тис. грн до 400 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк привів свою нормативну базу у сфері валютного регулювання та нагляду у відповідність до змін, передбачених Законом України № 361-IX "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який набуває чинності 28 квітня 2020 року. Таким чином гранична сума валютних операцій, для яких встановлено спрощені вимоги щодо валютного нагляду, підвищена зі 150 тис. грн до 400 тис. грн (в еквіваленті)", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що це сприятиме зниженню адміністративного навантаження як на банки, так і на бізнес. Значну кількість операцій українських підприємств на невеликі суми буде виведено з-під додаткового контролю підрозділами валютного нагляду банків.

Крім цього, врегульовано низку питань щодо проведення окремих операцій нерезидентами на території України. Зокрема, завдяки цим змінам фізичні особи-нерезиденти зможуть використовувати власні поточні рахунки в українських банках для проведення розрахунків за договорами страхування життя, операціями з продажу корпоративних прав та нерухомості.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління Національного банку від 27 квітня 2020 року №57 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Вони набирають чинності 28 квітня 2020 року.