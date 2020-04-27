Фонд гарантування знову виставив на продаж стадіон "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в черговий раз спробує продати стадіон «Чорноморець»; стартова ціна - 1,14 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"28 квітня 2020 р. відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових будівель центрального стадіону «Чорноморець», розташованих в Одесі. Актив перебуває на балансі АТ «Імексбанк». Початкова ціна реалізації – 1 139,89 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що комплекс будівель та споруд найбільшого на півдні України стадіону включає чашу стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення, бізнес-центр із рестораном загальною площею майже 10,8 тис. кв. метрів, фітнес-центр, готель, підземний паркінг для транспортних засобів, а також інші будівлі та приміщення згідно з функціональним призначенням об’єкта.

Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року. Стадіон «Чорноморець» дозволяє розмістити на трибунах понад 34 000 осіб. Значна частина трибун захищена від опадів.

Торги відбудуться на електронному майданчику ProZorro.ПРОДАЖІ за голландською моделлю аукціону. У ньому можуть взяти участь юридичні та фізичні особи.

Раніше ці активи виставлялися на продаж понад 10 разів: спочатку в системі Prozorro. Продажі, а потім на іноземних майданчиках, проте так і не були викуплені.