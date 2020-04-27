Нафтогаз вважає наразі недоцільним імпорт газу

НАК "Нафтогаз України" припинив імпорт газу, оскільки вважає це недоцільним.

Про це в ефірі марафону "На карантині" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми наразі газ не імпортуємо, ми закачуємо газ власного видобутку. Імпортований газ завозиться переважно приватними трейдерами, в яких бізнес-модель дозволяє це робити. Для Нафтогазу ми не бачимо у цьому сенсу. Якщо і будемо щось імпортувати, то з метою, щоб миттєво перепродати", - розповів Коболєв.

Він нагадав, що минулий опалювальний сезон був завершений із рекордними запасами газу в сховищах.

"Газ закачується у штатному режимі. Зараз обсяг газу у сховищах перевищує 16,2 млрд кубометрів. Думаю, цього газу буде достатньо, щоб пройти наступну зиму", - сказав Коболєв.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, із 1 березня по 1 квітня 2020 року в Україні збільшилися запаси майже всіх видів палива, за винятком моторних бензинів.