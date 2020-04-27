Рання капуста за тиждень подешевшала удвічі

Ціна на ранню капусту в Україні за останній тиждень знизилася удвічі, до 10-13 грн/кг.

Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

«В Україні після великодніх свят різко знизилися ціни на ранню капусту. Причиною негативних цінових тенденцій в сегменті капусти нового врожаю стало сезонне зростання пропозиції цієї продукції на ринку. Якщо ще в кінці минулого тижня вітчизняна продукція пропонувалася за ціною 20-27 грн/кг (0,74-1 дол./кг), то на кінець тижня українські господарства відпускають ранню капусту за ціною 10-13 грн/кг (0,37 -0,48 дол./кг), тобто за тиждень ціна на цей овоч знизилася в середньому удвічі», - йдеться у повідомленні.

За словами операторів ринку, з одного боку, здешевлення було пов'язане із сезонним зростанням пропозиції капусти врожаю 2020 року з місцевих господарств, з іншого, - з регулярними поставками капусти з Узбекистану, Албанії та Македонії. Ціни на імпортну капусту нового врожаю стартували від 15 грн/кг (0,56 дол./кг).

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Слід зазначити, що на сьогоднішній день ціна на ранню капусту в Україні вже в середньому в 1,6 раза нижче, ніж в ці дні минулого року. При цьому, багато ключових гравців прогнозують подальше зниження цін. Свою думку вони аргументують тим, що наразі більшість українських виробників зазнають труднощів з реалізацією своєї продукції, а пропозиція ранніх овочів у господарствах України продовжує щодня ​​зростати.