У гірських районах українських Карпат уже висадили 3,5 мільйона дерев

Лісогосподарські підприємства Карпатського регіону з початку відновлення лісових масивів уже висадили 3,5 мільйона дерев.

Про це повідомляє Державне агентство лісових ресурсів України.

"Нарешті настала активна пора, коли майже зійшов сніг, і лісівники почали відновлювати лісові масиви в гірських районах українських Карпат. На Закарпатті вже висаджено майже один мільйон саджанців, на Львівщині – майже 1,2 млн, в Івано-Франківській області – 700 тис., у Чернівецькій області – 700 тис.", - йдеться у повідомленні

Загалом, у Карпатському регіоні вже відновлено більше 1,5 тисячі га лісу.

У профільному відомстві зазначили, що державні лісогосподарські підприємства, що входять до сфери управління Держлісагентства, відновлюють всі суцільні зруби, на яких відбулася заготівля деревини. Під час весняної лісокультурної кампанії у Карпатах заплановано відновити більше двох тисяч гектарів лісу.

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Як повідомлялося, до Міжнародного дня лісів в Україні вже було висаджено 100 мільйонів дерев.