У Луцьку завод Kromberg&Schubert частково відновить роботу

У Луцьку з понеділка, 27 квітня, частково відновить роботу завод з виготовлення автозапчастин. На виробництві запевняють, що дотримуватмуться заходів протиепідемічної безпеки, розроблених в Європі.

Про це повідомляє пресслужба підприємства у Facebook.

"З 27 квітня 2020 року «Кромберг енд Шуберт Україна Лу» відновлює роботу. Старт відбуватиметься поступово і в найближчій перспективі на робочі місця вийде до 20% працівників", - йдеться у повідомленні.

На заводі зазначають, що з період карантину компанія підготувалася до ефективної протидії COVID-19. На луцькому підприємстві використають досвід материнської компанії Kromberg&Schubert, а також "протикоронавірусні рекомендації та напрацювання Fraunhofer - найбільшого в Європі наукового товариства прикладних досліджень".

Серед вимог до працівників: необхідність залишатися вдома за наявності температури та симптомів ГРВІ, самоізоляція після спілкування з людиною, яка повернулася з-за кордону або має COVID-19, дезинфекція рук та інфорументів, наявність чотирьох масок - для проїзду в транспорті та на час робочої зміни (одну маску забороняється носити більше 3 годин поспіль). Зазначають також, що під час карантинного режиму кухня не працюватиме. Натомість кожен працівник має змогу отримати ланч-бокс та пообідати в їдальні за окремим місцем.

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«Кромберг енд Шуберт Україна» — підприємство з 100% іноземними інвестиціями, яке виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів Mercedes, Volkswagen, BMW, Audі. У Луцьку діє 10 років і має 5500 працівників. З 2015 р. розпочалося виробництво і у Житомирі.