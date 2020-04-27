Мито на російське вугілля з 1 травня: уряд оприлюднив постанову

Уряд опублікував постанову від 15 квітня 2020 р. №301 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету міністрів України від 17 липня 2019 р. № 624", відповідно до якої з 1 травня вводиться мито на імпорт деяких типів російського вугілля в розмірі 65%.

Документ розміщено на Урядовому порталі.

Зокрема, мито у розмірі 65% діятиме для всіх типів вугілля, крім антрацитового незалежно від мети ввезення, бітумінозного вугілля, коксівного та іншого вугілля за кодами для використання в металургійній та коксохімічній промисловості, а також бітумінозного, коксівного та іншого вугілля з виходом летких речовин у перерахунку на суху безмінеральну основу до 35 відсотків для використання у виробництві електричної та теплової енергії.

“Документами, які засвідчують мету використання зазначених товарів, є зовнішньоекономічні договори та/або договори постачання на території України, стороною яких є підприємства металургійної та коксохімічної промисловості або виробники електричної та теплової енергії, що підтверджується відповідним кодом виду економічної діяльності підприємства, а у разі, коли така діяльність ліцензується згідно із законодавством, — відповідною ліцензією. У разі нецільового використання зазначених товарів спеціальне мито підлягає донарахуванню відповідно до законодавства”, - зазначається в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 18 березня ухвалив рішення про введення спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного, з 1 квітня 2020 року. Пізніше уряд переніс введення мита на вугілля з РФ на 1 травня.