У першому кварталі шалено зріс офіційний імпорт «контрабандних» товарів - Нефьодов

Результати першого кварталу засвідчили суттєво зростання офіційного імпорту всіх контрабандо-ризикових категорій товарів.

Про це заявив колишній голова Митної служби Максим Нефьодов у бліц-інтерв’ю виданню LIGA.net.

«Результати першого кварталу, якими я особисто пишаюся, – абсолютно усі контрабандо-ризикові категорії товарів продемонстрували шалене зростання. Ми побачили ріст офіційного імпорту всіх без виключення груп, у яких власне зосереджена контрабанда», – зазначив Нефьодов.

За його словами, серед таких товарів – мобільні телефони, одяг, взуття, побутова техніка, медицина.

«Незважаючи на те, що в березні в нас вже був карантин, легальний імпорт мобільних телефонів виріс на 71%, одягу – на 43%. Або ми маємо вірити, що українці за цей квартал стали багатшими і стали купувати більше техніки та одягу, або, що більш вірогідно, величезна частина сірих та чорних потоків була вперше показана у легальному товарообігу. Напевно, це також зіграло свою роль у нашому звільненні», – уточнив екскерівник митниці.

Водночас він додав, що поки залишається на державній службі., адже рішенням Кабміну його та інших звільнених 24 квітня посадовців «вивели поза штат».

«У такому статусі я можу знаходитися ще пів року. Коли саме я буду остаточно звільнений поки не готовий сказати, тому що необхідно заповнювати декларацію, що займе якийсь час. Це норма закону про державну службу – певний компроміс, який дає можливість урядові або міністрами звільняти чиновників категорії А без попередження. Задумка у тому, щоб дати людині час знайти іншу роботу», – пояснив Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні ввечері голова Митної служби Максим Нефьодов повідомив, що його звільнено з посади.

Згодом Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками засідання Кабінету міністрів поінформував, що уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова. Прем’єр додав, що найближчим часом планують призначити нових ефективних керівників у ці відомства.