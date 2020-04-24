Нафтогаз виділив на боротьбу з коронавірусом 8 мільйонів

НАК "Нафтогаз України" передала лікарям допомогу на суму 8 млн гривень.

Про це Нафтогаз повідомляє у Facebook.

«З початку карантину ми направили 8 млн грн на допомогу медикам в регіонах присутності групи. За ці кошти купили засоби індивідуального захисту, дезінфектори і медичне обладнання", - йдеться у повідомленні.

Усього допомогу отримав 21 медичний заклад обласного, районного та міського значення, 26 місцевих амбулаторій та громади в семи областях.

Допомогу розподілили так:

- 500 тис. грн центральні офіси передали на закупівлю засобів захисту та дезінфекції для Київської міської клінічної лікарні №17 і Станції швидкої допомоги.

- 3,8 млн грн допомоги направлено для медичних закладів у Харківській, Полтавській, Львівській та Херсонській областях.

Лікарні отримали захисні костюми, респіратори, маски, захисні рукавиці, медичні окуляри, обтюратори і медичне обладнання — станції очищення окулярів, монітори пацієнта, хірургічний діатермокоагулятор, шприцевий насос, пульсоксиметри.

Група Нафтогаз також приєднується до #дякуюлікарю та продовжує допомагати лікарям. Центральні офіси допомагають київським лікарням, а підприємства групи в регіонах разом з громадами визначають пріоритети для місцевих лікарень.

Читайте також: Нафтогаз уперше залучив міжнародного інвестора на виснажені родовища газу

Як повідомляв Укрінфом, 16 березня відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками найбільших українських компаній, де Президент закликав бізнес допомогти державі та суспільству подолати виклики, що ставить перед країною пандемія коронавірусу.