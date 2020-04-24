Нафтогаз виділив на боротьбу з коронавірусом 8 мільйонів
Про це Нафтогаз повідомляє у Facebook.
«З початку карантину ми направили 8 млн грн на допомогу медикам в регіонах присутності групи. За ці кошти купили засоби індивідуального захисту, дезінфектори і медичне обладнання", - йдеться у повідомленні.
Усього допомогу отримав 21 медичний заклад обласного, районного та міського значення, 26 місцевих амбулаторій та громади в семи областях.
Допомогу розподілили так:
- 500 тис. грн центральні офіси передали на закупівлю засобів захисту та дезінфекції для Київської міської клінічної лікарні №17 і Станції швидкої допомоги.
- 3,8 млн грн допомоги направлено для медичних закладів у Харківській, Полтавській, Львівській та Херсонській областях.
Лікарні отримали захисні костюми, респіратори, маски, захисні рукавиці, медичні окуляри, обтюратори і медичне обладнання — станції очищення окулярів, монітори пацієнта, хірургічний діатермокоагулятор, шприцевий насос, пульсоксиметри.
Група Нафтогаз також приєднується до #дякуюлікарю та продовжує допомагати лікарям. Центральні офіси допомагають київським лікарням, а підприємства групи в регіонах разом з громадами визначають пріоритети для місцевих лікарень.
Як повідомляв Укрінфом, 16 березня відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками найбільших українських компаній, де Президент закликав бізнес допомогти державі та суспільству подолати виклики, що ставить перед країною пандемія коронавірусу.