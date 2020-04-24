Укрпошта розпочала процедуру продажу непрофільних активів - Криклій
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба Мінінфраструктури.
“Ми запускаємо процедуру продажів непрофільних активів підприємствами галузі. Це завдання Президента, і це важливо робити для розвитку та модернізації компаній, а також для позбавлення їх від зайвих витрат на утримання та обслуговування таких активів. Укрпошта одна з перших долучилася до цього процесу і вже ініціювала продаж 30 об’єктів”, - сказав Криклій.
Зазначається, що об’єкти будуть реалізовуватись через електронний аукціон “ProZorro.Продажі”, згідно з незалежною оцінкою, загальна стартова ціна об’єктів становить 82,6 млн гривень.
Як розповіли в Мінінфраструктурі, усього Укрпоштою заплановано реалізувати близько 800 об'єктів нерухомості площею 132 тис. кв. м.
"Це не профільні об’єкти чи ті, що не використовуються в господарській діяльності компанії. Наприклад, окрім баз відпочинку, є також будівлі, що знаходяться в аварійному стані, та об’єкти, де взагалі лише фундамент. Щороку на утримання такого майна (сплату податків, комунальних послуг чи охорони) витрачаються мільйони гривень", - пояснили в міністерстві.
Як відомо, відповідно до указу Президента № 837 від 04 листопада 2019 року “Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави” до 31 грудня 2020 року Кабінету міністрів доручено вжити необхідних заходів щодо продажу непрофільних активів підприємств інфраструктури.