ПриватБанк оскаржує стягнення 17 мільйонів на користь компанії Коломойського

ПриватБанк оскаржує стягнення 17 мільйонів на користь компанії Коломойського

Укрінформ
Північний апеляційний господарський суд Києва відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою АТ КБ "ПриватБанк" на рішення про стягнення з нього 17,3 млн грн накористь компанії "Арлан".

Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Рішенням від 25 лютого 2020 року у справі за позовом ТОВ “Арлан” (кінцеві власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов) до ПриватБанку Господарський суд м. Києва постановив стягнути з відповідача на користь позивача 17,3 млн грн.

"Стягнути з Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Арлан" грошові кошти в розмірі 17616984,95 грн та 260 277,74 грн судового збору", - зазначено у документі.

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Не погодившись із зазначеним рішенням, ПриватБанк звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25 лютого 2020 року у справі та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Суд призначив розгляд справи на 19 травня 2020 року.

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Як повідомляв Укрінформ, Госпсуд м. Києва своїм рішення від 25 лютого 2020 року задовольнив позов ТОВ "Арлан" (кінцеві власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов) до Приватбанку та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 17,3 млн грн.

За інформацією НБУ, 1 жовтня 2019 року ТОВ "Арлан" виконало зобов’язання перед Національним банком за мировою угодою, частково погасивши заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування.

Фото: censor.net.ua

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