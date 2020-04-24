Жодних передумов для дефіциту кукурудзи на внутрішньому ринку немає - експерти

Українська зернова асоціація не бачить передумов для визначення граничного обсягу експорту кукурудзи врожаю 2019/2020 МР.

Про це повідомляє пресслужба УЗА.

"Жодних передумов для дефіциту кукурудзи на внутрішньому ринку немає, тому визначення граничного обсягу експорту цієї культури є недоцільним. Минулого року Україна отримала рекордний врожай кукурудзи – 35,2 млн. т, а в цьому році, врожай кукурудзи може сягнути нового рекорду", - переконані у профільній асоціації.

На сьогодні експорт кукурудзи склав близько 26 млн. т і темпи експорту скорочуються, що свідчить про відсутність особливого інтересу експортерів до кукурудзи. Окрім цього, ситуація на ринку склалася така, що українська кукурудза дорожча за її конкурентів з Аргентини та Сполучених Штатів майже на $25-30 на тонні. Тому УЗА очікує подальшого спаду темпів експорту кукурудзи вже найближчим часом.

УЗА відслідковує поточний стан на ринку та продовжує разом з Міністерством спільно тісно працювати над тим, щоб забезпечувати продовольчу безпеку країни та світу.