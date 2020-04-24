Великдень не “розхитав” ціни і валютний ринок - Нацбанк

Цього тижня бажаючих продати валюту було більше ніж покупців, тож Національний банк в окремі дні купував надлишок валюти у резерви.

Про це повідомляє пресслужба НБУ в Facebook, підбиваючи основні підсумки тижня.

"Найпомітнішою новиною тижня стало рекордне падіння цін на нафту. Зараз ціни на нафту десь такі ж, як були десь 20 років тому. Попит на нафту обвалився через зниження бізнес-активності та майже повну зупинку туристичних подорожей. Через паніку навколо нафти послабилися й валюти багатьох країн. Втім, ситуація на українському валютному ринку була досить спокійною. Курс гривні знову помірно коливався біля позначки 27 грн за долар США. Бажаючих продати валюту було більше, ніж покупців, тож Національний банк в окремі дні купував надлишок валюти в резерви. А зацікавленість українців у курсовій тематиці, згідно даних Google, впала до докризового рівня", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначили, що незвично себе поводили й ціни на Великдень. Зазвичай у цей період продукти харчування дорожчають, але не цього разу. З одного боку, трішки зросли ціни на яйця та свинину. Але подешевшали овочі борщового набору, лимони, часник. Стабільними були також ціни побутову техніку, товари особистого догляду, а ціни на паливо та ліки навіть знизилися.

"Гарна новина в тому, що українці досить відповідально ставляться до загрози пандемії. За нашими розрахунками, на основі даних компанії Apple щодо переміщень у різних країнах, пересування українців під час Великодню залишались мінімальними. Громадяни поставили власну безпеку та безпеку близьких на перше місце", - зауважили у НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Нацбанк з початку квітня купив у резерви близько 600 млн дол.