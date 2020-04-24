Україна і Люксембург планують підписати угоду про економічну співпрацю

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба і Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн у телефонній розмові підтвердили намір підписати угоду про економічну співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Міністри підтвердили намір підписати Угоду про економічне співробітництво між Україною та Люксембургом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Кулеба й Ассельборн обговорили співробітництво України та Люксембургу з метою відновлення інфраструктури Луганської області, яка потерпає від збройної агресії.

Глава МЗС України поінформував колегу про безпекову ситуацію на Донбасі, стан переговорного процесу у нормандському форматі та підготовку до розмови міністрів закордонних справ країн, що до нього належать.

Кулеба запросив Ассельборна відвідати Україну, коли обставини дозволятимуть. Він також передав запрошення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля люксембурзькому колезі Ксав’є Бетелю відвідати з офіційним візитом нашу державу.

Читайте також: Кулеба відкриє Українське головування на безпековому форумі ОБСЄ

Міністри висловилися за взаємодію на тлі світової епідеміологічної кризи, а також обмінялися досвідом у протидії поширенню COVID-19.

Жан Ассельборн запевнив у незмінності підтримки Люксембургом територіальної цілісності і суверенітету України та санкційної політики ЄС щодо Росії.