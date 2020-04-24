Рада планує збільшити штрафи за порушення в галузі внутрішнього водного транспорту

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт».

Відповідне рішення підтримали 243 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформ.

Законопроєктом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Зокрема пропонується уніфікувати деякі терміни у галузі внутрішнього водного транспорту та вдосконалити нормативне підґрунтя встановлення та використання берегових смуг водних шляхів, підтримки у належному стані гідротехнічних споруд, закріпити в діючому законодавстві принцип пріоритетності розвитку внутрішнього водного транспорту.

Також пропонується внести зміни щодо встановлення санкції за порушення законодавства у галузі внутрішнього водного транспорту та імплементувати основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Так, передбачається, що невиконання особами, які перебувають на борту морського або річкового судна, розпоряджень капітана або судноводія тягтиме за собою попередження. За повторне ж вчинення порушення протягом року передбачається накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн).

Разом з тим, за створення особою перешкод капітану, іншій особі суднового екіпажу у керуванні морським або річковим судном, у забезпеченні безпечного плавання або охорони такого судна, у забезпеченні безпеки людського життя передбачається штраф у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн).

Керування судном, не зареєстрованим у встановленому порядку або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, або з введеними до такого обладнання недостовірними даними пропонується карати штрафом у розмірі 500 НМДГ (8500 грн), а повторне вчинення такого правопорушення – штрафом у тисячу НМДГ (17000 грн).

Передбачається, що керування капітаном (судноводієм) морським або річковим судном з неукомплектованим екіпажем чи екіпажем, у членів якого немає належних кваліфікаційних документів, або з порушенням правил завантаження, норм пасажиромісткості, обов’язкових вимог щодо охорони суден, обмежень щодо району та умов плавання, вимог щодо забезпечення безпечних умов і режиму праці, охорони здоров’я членів екіпажу, постачання продовольства і води, обладнання судна всіма необхідними для цього засобами і устаткуванням, належними судновими приміщеннями, або судном, якому заборонено плавання або експлуатація чи не надано дозвіл на вихід у море, або на якому немає суднових документів, тягтиме за собою накладення штрафу в розмірі 300 НМДГ (5100 грн), а повторне правопорушення проятгмо року – тисячу НМДГ (17000 грн).

Порушення правил плавання морськими і внутрішніми водними шляхами, порядку входження суден у порт, стоянки в порту і виходу з порту, правил охорони портових засобів, руху, маневрування і стоянки суден, буксирування складу суден, подачі звукових і світлових сигналів, несення суднових вогнів і знаків, правил, що забезпечують безпеку судна, екіпажу та пасажирів під час посадки на судно, стоянки і плавання судна, висадки з судна, передбачає накладення штрафу на громадян у розмірі 150 НМДГ (2550 грн) і на посадових осіб – у розмірі 300 НМДГ (5100 грн). За повторне правопорушення пропонуються штрафи для громадян від 200 до 300 НМДГ (3400-5100 грн) і на посадовців – у розмірі однієї тисячі НМДГ (17000 грн).

Керування морським або річковим судном особою, яка не має на це права, або передача їй керування судном зможе каратися штрафом у 150 НМДГ (2555 грн), а повторне правопорушення – у 300 НМДГ (5100 грн).

Чинна ж редакція статті 114 Кодекс України про адміністративні правопорушення (Порушення правил по охороні порядку і безпеки руху на морському транспорті) визначає покарання за аналогічні правопорушення у вигляді накладення штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти НМДГ (51-85 грн) і на посадовців – від чотирьох до семи НМДГ (68-119 грн).

Водночас автори законопроєкту №1182-1-д пропонують збільшити тарифи й за пошкодження обладнання суден. Таке правопорушення може тягти за собою накладення штрафу в розмірі 100 НМДГ (1700 грн), а повторне протягом року – 200 НМДГ (3400 грн). За порушення правил користування судном передбачається штраф до 30 НМДГ (510 грн), а повторне правопорушення – 100 НМДГ (1700 грн).

На сьогодні такі правопорушення караються штрафом від 1 до 3 НМДГ, що становить від 17 до 51 гривні. При цьому за куріння у невстановлених місцях на суднах передбачене попередження або ж накладення штрафу від п'яти до двадцяти НМДГ (від 85 до 340 грн).

Окрім того, пропонується підвищити штрафи за випуск у плавання суден, не зареєстрованиих у встановленому порядку, або з відключеним чи несправним обладнанням для автоматичної ідентифікації судна, з внесеними до такого обладнання недостовірними даними, з неукомплектованим екіпажем, або на якому немає суднових документів чи документів системи управління безпечною експлуатацією судна. Таке правопорушення тягтиме за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі однієї тисячі НМДГ (17000 грн), а повторне його вчинення – у розмірі двох тисяч НМДГ (34000 грн). Водночас законопроєктом №1182-1-д пропонується, щоб за випуск у плавання малих суден, що підлягають обов’язковій реєстрації, та водних мотоциклів, не зареєстрованих у встановленому порядку, на громадян накладався штраф у розмірі 60 НМДГ (1020 грн), а на посадових осіб – у розмірі 150 НМДГ (2550 грн).

Нині за такі правопорушення передбачено штраф від одного до семи НМДГ (від 17 до 119 грн).

Проведення без належного дозволу водолазних робіт в акваторії морського порту зможуть тягти за собою накладення штрафу на громадян у розмірі 50 НМДГ (850 грн) і на посадових осіб – у розмірі 200 НМДГ (3400 грн), що на сьогодні становить від одного до трьох НМДГ і від чотирьох до семи НМДГ відповідно.

За пошкодження гідротехнічних споруд і засобів навігаційного обладнання та зв’язку пропонується штрафувати громадян на 3400 грн (200 НМДГ), а посадовців – на 5100 грн (300 НМДГ).

За скидання за борт судна або водного мотоцикла сміття в разі ухвалення законопроєкту може накладатися штраф в розмірі 25 НМДГ (425 грн), за що на сьогодні визначено штраф у половину одного НМДГ, тобто лише у 8,5 грн.

Також автори законодавчої ініціативи пропонують встановити штраф для капітана або судноводія у розмірі 1500 НМДН (25500 грн) за недопуск на судна внутрішнього плавання посадових осіб, уповноважених на проведення їх перевірок. У чинному законодавстві така норма відсутня.

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За допуск до керування суднами або водними мотоциклами осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, штраф на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію суден, може становити тисячу НМДГ (17000 грн), який наразі становить 60 НМДГ (1020 грн).

Прийняття та реалізація законопроєкту надасть можливість врегулювати на законодавчому рівні правовідносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України. Зокрема, встановлюються умови діяльність внутрішнього водного транспорту, використання внутрішніх водних шляхів та їх берегових смуг для судноплавства.