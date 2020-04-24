Уряд встановив розмір плати за подання скарги через е-систему закупівель

Кабінет міністрів оприлюднив постанову про встановлення розміру плати за подання скарги та затвердження порядку здійснення плати за подання скарги до органу оскарження через електронну систему закупівель та її повернення суб’єкту оскарження.

Документ розміщений на Урядовому порталі. «Установити, що за подання скарги до органу оскарження справляється плата в таких розмірах: 0,3 відсотка очікуваної вартості предмета закупівлі або його частини (лота) у разі оскарження такої частини предмета закупівлі (лота), але не менш як 2 тис. гривень та не більш як 85 тис. гривень», - зазначено у постанові Кабміну. Читайте також: У Кабміні ознайомили з Концептом реформи системи оплати праці держслужбовців Розмір плати розраховується автоматично електронною системою закупівель та округлюється до наступних 10 гривень.