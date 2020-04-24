У Миколаєві спустили на воду великогабаритні баржі, виготовлені для міжнародної компанії

На Миколаївському суднобудівному заводі «Океан» спустили на воду дві великогабаритні баржі, виготовлені на замовлення судноплавної компанії Eurobulk (Нідерланди).

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

"На суднобудівному заводі «Океан» спустили на воду дві баржі проєкту 472-РТ на замовлення голландської судноплавної компанії Eurobulk", - йдеться у повідомленні.

Баржі проєкту 472-РТ – несамохідні суховантажні судна для перевезення навалювальних та генеральних вантажів річковими шляхами.

Згідно з контрактом, обидва судна майже повністю укомплектовані обладнанням, замовник самостійно встановить лише деякі електросистеми.

Фото: maritimebusinessnews.com.ua