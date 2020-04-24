НБУ зменшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти до $20 мільйонів на день

Національний банк зменшив планові обсяги інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку з 50 до 20 млн дол. США на день.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"До кінця третього кварталу 2020 року Національний банк має намір купувати на міжбанківському валютному ринку за сприятливої ситуації до 20 млн дол. США на день для нарощування міжнародних резервів. Попередній індикатор, що діяв з кінця 2019 року, становив 50 млн дол. США на день", - йдеться в повідомленні.

Перегляд кількісного індикатора пов’язаний зі зменшенням обсягу клієнтських операцій на міжбанківському валютному ринку України внаслідок негативного впливу пандемії коронавірусу на світову торгівлю та інвестиційну активність. Втім, загальний обсяг продажу валюти підприємствами-експортерами залишається достатнім для задоволення попиту як з боку бізнесу, так і громадян. У квітні пропозиція валюти як на безготівковому, так і на готівковому сегментах ринку здебільшого перевищує попит. Це дає змогу Національному банку, користуючись сприятливою ситуацією, поповнювати міжнародні резерви за рахунок купівлі надлишкових обсягів пропозиції валюти в окремі дні.

"Ситуація на валютному ринку нормалізувалася після кількох тижнів ажіотажу в другій половині березня через новини про пандемію та карантинні обмеження. З початку квітня пропозиція валюти з боку бізнесу та населення переважає попит. Хоча ринок здебільшого балансувався без нашої участі, в окремі дні на певні обсяги валюти не знаходилося покупців і тоді НБУ проводив інтервенції з купівлі валюти. Загалом з початку квітня ми викупили в резерви надлишок валюти обсягом близько 600 млн дол. США", - прокоментував заступник голови Національного банку Олег Чурій.

Зазначається, що індикативний обсяг купівлі валюти в 20 млн дол. США не є перешкодою для ринкового курсоутворення, адже становить менше 5% від середньоденного обсягу операцій на міжбанківському валютному ринку.

Водночас у разі потреби Національний банк також буде проводити інтервенції з продажу валюти в ті дні, коли попит на валюту перевищуватиме пропозицію. Як і раніше, буде лише згладжувати надмірні курсові коливання.