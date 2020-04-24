Рада планує поновити держнагляд за діяльністю у сфері використання ядерної енергії
Це рішення підтримали 295 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Документом пропонується внести зміни до законів «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо непоширення їх дії на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії та ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії.
Автори законопроєкту №2372 наголошують, що його прийняття поновить порядок провадження державного нагляду та дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, визначений у законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», що буде відповідати міжнародним зобов’язанням, узятими на себе Україною.
Законопроєкт підтримується країнами "Великої сімки", які наполягають на виконанні Україною своїх міжнародних зобов’язань в повному обсязі щодо нагляду/контролю у сфері використання ядерної енергії.