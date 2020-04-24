Рада планує поновити держнагляд за діяльністю у сфері використання ядерної енергії

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо безпеки використання ядерної енергії».

Це рішення підтримали 295 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Документом пропонується внести зміни до законів «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» і Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» щодо непоширення їх дії на нагляд за дотриманням вимог безпеки використання ядерної енергії та ліцензування діяльності у сфері використання ядерної енергії.

Автори законопроєкту №2372 наголошують, що його прийняття поновить порядок провадження державного нагляду та дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії, визначений у законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» та «Про дозвільну діяльність в сфері використання ядерної енергії», що буде відповідати міжнародним зобов’язанням, узятими на себе Україною.

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Законопроєкт підтримується країнами "Великої сімки", які наполягають на виконанні Україною своїх міжнародних зобов’язань в повному обсязі щодо нагляду/контролю у сфері використання ядерної енергії.