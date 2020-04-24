Нафта дорожчає на тлі обіцянок скоротити видобуток

Ціни на нафту зросли у п'ятницю завдяки сигналам виробників про скорочення видобутку, а також після схвалення нових стимулюючих заходів у США.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на Лондонській біржі ICE Futures становить $22,53 за барель, що на 5,6% ($1,2) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 7,8% ($1,28) - до $17,78 за барель.

Незважаючи на зростання у п'ятницю, нафта може завершити зниженням восьмий тиждень з останніх дев'яти, причому цей тиждень запам'ятається як один з найбільш волатильних в історії нафтового ринку. Brent з початку тижня подешевшала на 20%, WTI - більш як на 3%.

"Фундаментальні показники змінилися не так сильно, щоб підтримати зростання, проте з урахуванням недавнього падіння відскік був очікуваним", - йдеться у повідомленні банку ING.

Ринок чекає набрання чинності угоди ОПЕК + про скорочення видобутку нафти на початку травня. Однак напередодні державне інформаційне агентство Кувейту KUNA повідомило з посиланням на міністра нафти країни, що Кувейт вже почав знижувати поставки нафти на світовий ринок.

Крім того, Азербайджанський нафтовий Консорціум Азері-Чираг-Гюнешлі (АЧГ), очолюваний BP, планує скоротити видобуток сировини на 75.000-80.000 барелів на добу з травня в рамках глобальної угоди ОПЕК+.

Тим часом палата представників слідом за сенатом США схвалила пакет нових заходів підтримки економіки обсягом майже $500 мільярдів.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent було встановлено на рівні 21,95 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 21,79 долара за барель, що на 46 центів вище рівня закриття торгів ($21,33)