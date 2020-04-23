МАУ не літатиме до 11 травня – що пропонують пасажирам із квитками

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" попереджає про подальше вимушене скасування рейсів до 11 травня включно.

Про це повідомляє МАУ у Facebook.

"З огляду на продовження режиму ізоляції, запровадженого багатьма країнами світу з метою протидії розповсюдженню COVID-19, і невизначеність щодо термінів відкриття кордонів МАУ повідомляє про подальше вимушене скасування рейсів", - йдеться у повідомленні.

Також на сайті авіакомпанії зазначається, що, виконуючи розпорядження уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19, авіакомпанія МАУ припинила виконання регулярних рейсів з 17 березня по 11 травня 2020 року включно.

У МАУ зазначають, що в період тимчасового обмеження авіасполучення державою, якщо авіаквиток придбано на сайті авіакомпанії чи в контактному центрі або ж власних касах, доступна можливість один раз безкоштовно змінити дату подорожі без оплати штрафних санкцій за тим самим маршрутом і в обраному класі бронювання в рамках терміну дії авіаквитка. У разі відсутності місць в обраному класі на нову дату подорожі чи ж зміни тарифних умов за сезонністю тощо, пасажирам пропонується сплатити різницю в тарифі.

Також можна обміняти невикористаний квиток (його невикористану частину) або невикористану додаткову послугу на іменний промокод з додатковим бонусом в 25% вартості невикористаного квитка (його частини) або невикористаної додаткової послуги. Промокод може бути використаний для оплати вартості нового квитка, включаючи вартість тарифу і зборів, або вартості додаткової послуги на будь-якому регулярному рейсі МАУ в будь-якому класі обслуговування. Скористатися промокодом можна при бронюванні перевезення або додаткової послуги на сайті авіакомпанії протягом двох років з дня його оформлення. Для отримання промокоду необхідно направити запит через форму зворотного зв’язку.

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Якщо рейс МАУ скасовано, пасажирам не потрібно самостійно анулювати бронювання, система скасує їх автоматично, без застосування штрафних санкцій.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.