МАУ не літатиме до 11 травня – що пропонують пасажирам із квитками
Про це повідомляє МАУ у Facebook.
"З огляду на продовження режиму ізоляції, запровадженого багатьма країнами світу з метою протидії розповсюдженню COVID-19, і невизначеність щодо термінів відкриття кордонів МАУ повідомляє про подальше вимушене скасування рейсів", - йдеться у повідомленні.
Також на сайті авіакомпанії зазначається, що, виконуючи розпорядження уряду про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України вірусу COVID-19, авіакомпанія МАУ припинила виконання регулярних рейсів з 17 березня по 11 травня 2020 року включно.
У МАУ зазначають, що в період тимчасового обмеження авіасполучення державою, якщо авіаквиток придбано на сайті авіакомпанії чи в контактному центрі або ж власних касах, доступна можливість один раз безкоштовно змінити дату подорожі без оплати штрафних санкцій за тим самим маршрутом і в обраному класі бронювання в рамках терміну дії авіаквитка. У разі відсутності місць в обраному класі на нову дату подорожі чи ж зміни тарифних умов за сезонністю тощо, пасажирам пропонується сплатити різницю в тарифі.
Також можна обміняти невикористаний квиток (його невикористану частину) або невикористану додаткову послугу на іменний промокод з додатковим бонусом в 25% вартості невикористаного квитка (його частини) або невикористаної додаткової послуги. Промокод може бути використаний для оплати вартості нового квитка, включаючи вартість тарифу і зборів, або вартості додаткової послуги на будь-якому регулярному рейсі МАУ в будь-якому класі обслуговування. Скористатися промокодом можна при бронюванні перевезення або додаткової послуги на сайті авіакомпанії протягом двох років з дня його оформлення. Для отримання промокоду необхідно направити запит через форму зворотного зв’язку.
Якщо рейс МАУ скасовано, пасажирам не потрібно самостійно анулювати бронювання, система скасує їх автоматично, без застосування штрафних санкцій.
Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.
Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.