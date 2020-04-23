Глави МЗС України та Азербайджану обговорили економічну співпрацю у рамках ГУАМ

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Азербайджану Ельмар Мамед’яров обговорили порядок денний економічного співробітництва та взаємодії у рамках ГУАМ

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами розмови міністрів.

Зазначається, що сторони відзначили активний характер українсько-азербайджанського діалогу, зокрема співпрацю в протидії поширенню COVID-19.

Окремою темою розмови стало обговорення результатів офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Азербайджану (16-17 грудня 2019 року).

«Міністри висловили переконання, що досягнуті в рамках цього візиту домовленості створять необхідні умови для поглиблення двостороннього співробітництва між двома державами. Це сприятиме активізації взаємодії в економічній, туристичній та транспортній сфері, а також співпраці у рамках ГУАМ», - йдеться у повідомленні.

Глави МЗС також обмінялися запрошеннями здійснити офіційні візити в Україну та Азербайджан.