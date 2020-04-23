На транспортному порталі е-послуг з'явилося 5 нових сервісів

На транспортному порталі електронних послуг з'явилося п'ять нових сервісів: е-кабінет моряка, сервіс відкритих даних транспортної галузі, сервіс е-документообігу, е-кабінет інспектора Укртрансбезпеки та чат-бот E-transport для Telegram.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

“Ми продовжуємо курс на цифровізацію транспортних сервісів в Україні та розвиваємо наш портал електронних послуг, на ньому з’явилося ще 5 додаткових сервісів. Вони покликані спростити та зробити більш зручними послуги для користувачів, що особливо актуально в умовах пандемії”, - сказав Криклій.

Зазначається, що на порталі вже доступний електронний кабінет моряка (https://sea.e-transport.gov.ua), в якому можна переглянути власні наявні документи та подати онлайн-заявку на проходження Державної кваліфікаційної комісії (ДКК). Кабінет наразі працює в тестовому режимі, згодом його функціонал буде розширено.

Також на порталі працює електронний кабінет інспектора Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), який впроваджує функціонал для фіксації фактів порушення безпеки дорожнього руху та зупинок, а також складених актів і протоколів.

Крім цього, на сайті вже доступні: сервіс відкритих даних транспортної галузі (https://bi.e-transport.gov.ua/), де містяться актуальні статистичні дані щодо реалізованих дозволів на міжнародні вантажні перевезення та їх залишки, а також аналітичні дані про евакуацію громадян та сервіс електронного документообігу інфраструктурної галузі DocsET (https://docs.e-transport.gov.ua) для підприємств, який працює в браузері та може використовуватися із смартфона через мобільний додаток.

Також вже запущено чат-бот E-transport для Telegram , який надає необхідну інформацію про масштабні ремонтні роботи Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) з можливістю пошуку за геолокацією, кодом дороги або областю.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня в Україні запрацював Єдиний портал транспортних електронних послуг e-transport.gov.ua через який можна замовити державні адміністративні послуги у галузі транспорту.