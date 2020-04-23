Держмитслужба заявляє, що до неї прийшли з обшуками СБУ і ДБР

Представники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели обшуки у Державній митній службі.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Facebook.

"Сьогодні в Держмитслужбі відбулися обшуки — представники СБУ та ДБР зацікавилися гербом Митниці", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у грудні 2019 року Держмитслужба здійснила закупівлю послуг із розробки символіки та концепції нової форми для митниці вартістю майже 30 тис. грн.

"ТОВ "Геральдична палата "Олекса Руденко і Компаньйони" розробило нову концепцію емблеми, прапору, форми та інших елементів геральдики для Державної митної служби України. Наявні усі документи, які підтверджують виконання робіт підрядником у повному обсязі. 25 лютого проєкт нових геральдичних знаків був надісланий до Міністерства фінансів на погодження. Після того його має затвердити Комісія з геральдики та Президент України своїм Указом", - інформує пресслужба відомства.

Але під час обшуку правоохоронці вилучили копії документів щодо виконання вказаних послуг. Як наголошується, попри переконання, що обшуки відбулися з політичних мотивів, співробітники Держмитслужбі обіцяють правоохоронним органам повне сприяння у розслідуванні цієї справи.

Укрінформ звернувся до СБУ та ДБР по коментарі щодо цієї ситуації.