SkyUp відкладає виконання регулярних рейсів до 11 травня

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines відкладає виконання регулярних рейсів до 11 травня у зв’язку із продовженням карантину до цієї дати.

Про це повідомляє SkyUp у Facebook.

"SkyUp Airlines відкладає виконання регулярних рейсів до 11 травня 2020 року у зв’язку із подовженням урядом загальнонаціонального карантину. Це унеможливлює виконання авіакомпанією рейсів у цей період, а отже дія форс-мажорних обставин також вплине на умови відшкодування квитків, придбаних на цей час", - йдеться у повідомленні.

Також в авіакомпанії пояснили своїм клієнтам, що квиток, який припадає на рейс з вильотом до 11 травня включно, можна перебронювати на пізніший термін протягом року від дати першого перельоту у бронюванні. Виняток становлять новорічні, різдвяні свята та 8 березня наступного року, а саме: 24.12.2020 – 10.01.2021, 05.03 – 10.03.2021.

Крім того, в авіакомпанії дають змогу отримати відшкодування вартості квитка відповідно до умов тарифу, за яким квиток було придбано. Повернення коштів здійснюватиметься після відновлення операційної діяльності авіакомпанії.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Спочатку карантин було запроваджено до 3 квітня, а потім продовжено до 24 квітня. А 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного.

Станом на ранок 23 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 170 випадків захворювання на COVID-19, з них 187 летальних, 504 пацієнти одужали.