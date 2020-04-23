МХП не зменшуватиме постачання курятини на внутрішній ринок під час карантину

Агроіндустріальний холдинг МХП не зменшуватиме постачання курятини на внутрішній ринок в умовах карантину і продовжує працювати в повному обсязі, впровадивши додаткові заходи безпеки.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії «Миронівський хлібопродукт», коментуючи постанову уряду «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення».

«Ми хочемо, щоб в цей непростий час кожна українська родина мала доступ до якісної та безпечної продукції. Тому всі підприємства групи МХП продовжують працювати на повну, впровадивши додаткові заходи безпеки», - сказали в холдингу.

У компанії додали, що з розумінням ставляться до дій уряду щодо стабілізації цін на товари, що мають соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення.

«Введення державного регулювання цін шляхом декларування зміни роздрібних цін на товари означає, що об’єкти (заклади) роздрібної торгівлі проводять декларування зміни роздрібних цін на товари, у разі зміни ними роздрібної ціни, порівняно із роздрібною ціною яка діяла раніше», - зазначили в МХП.

Там наголосили, що з розумінням і відповідально ставляться до нових викликів, перед якими опинився весь світ через пандемію COVID-19. Компанія вже виділила на боротьбу з коронавірусом в Україні 84 млн грн, нагадали в пресслужбі.

«МХП вітає всі заходи та дії, спрямовані на подолання наслідків пандемії коронавірусу та підтримки життєдіяльності населення та економіки України», - наголосили в компанії.

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Водночас у МХП вважають, що за умов падіння промислового виробництва в Україні, значного збільшення дефіциту державного бюджету, кризи малого та середнього бізнесу держава має розробити програму стимулювання економіки та підтримки бізнесу з метою зменшення втрат, спричинених поширенням коронавірусу та введенням карантину.

Як повідомлялося, МХП - один з лідерів української аграрної індустрії, продукція якого представлена в 80 країнах.

Уряд 22 квітня ухвалив постанову “Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення, що необхідні для запобігання поширенню епідемій, пандемій, коронавірусної хвороби (COVID-19)”.

Постановою затверджено перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, та перелік товарів протиепідемічного призначення, ціни на які регулюватиме Кабмін.

У цьому переліку є, зокрема, яйця курячі категорії С1; птиця (тушка куряча); крупа гречана; цукор пісок; борошно пшеничне (вищий сорт); макаронні вироби вітчизняного виробництва; молоко пастеризоване жирністю 2,5%; хліб житньо-пшеничний; вода мінеральна без газу; масло вершкове жирністю 72,5% та інше.

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