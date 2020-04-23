Донбасенерго доставило в Україну 12 тонн засобів захисту для боротьби з COVID-19

ПАТ «Донбасенерго» доставило в Україну з китайського міста Ченду 12 тонн індивідуальних засобів захисту для боротьби з COVID-19.

Про це повідомили в ПАТ «Донбасенерго».

«Донбасенерго» доставило в Україну з китайського м.Ченду 12 т індивідуальних засобів захисту для боротьби з COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Зазначається що для цього підприємство зафрахтувало літак для доставки медичного вантажу.

Серед індивідуальних засобів захисту для боротьби з коронавірусом було доставлено 500 тис. одноразових масок; 150 тис. респіраторів; 400 тис. одноразових рукавичок; 15 тис. багаторазових захисних костюмів для медиків; 20 тис. окулярів та захисних щитків, 800 безконтактних термометрів.

Усі ці засоби призначені для захисту населення й медичного персоналу, який працює в непростих умовах протистояння смертельно небезпечній хворобі, підкреслили в компанії.

Більша частина вантажу передається Департаменту охорони здоров'я Донецької області.

Компанія «Донбасенерго» висловила подяку партнерам з Dongfang Electric International Corporation (м. Ченду, Китай), які допомогли реалізувати цей непростий проєкт.

ПАТ «Донбасенерго» об’єднує дві електростанції: Слов’янську та Старобешівську ТЕС (остання з 2014 р. розташована на не підконтрольній Україні території). З березня 2017 р. показники виробничої діяльності активів, розміщених на тимчасово окупованій території в Донецькій області, не включаються у зведену звітність «Донбасенерго» через втрату контролю над ними.

Сумарна встановлена потужність Слов’янської ТЕС становить 880 МВт.

Станом на 01.04.2020 р. 60,86 % акцій ПАТ «Донбасенерго» належать Приватному акціонерному товариству «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», 25 % + 1 акція – державі в особі Фонду державного майна України.

Як повідомлялося, в Україні на 23 квітня підтверджено 7 170 випадків COVID-19, усього досліджено 72 296 зразків методом ПЛР. Протягом 22 квітня отримано 578 повідомлень про нові підтверджені випадки.