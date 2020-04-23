Раді пропонують врегулювати кризу неплатежів на ринку електроенергії

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі)» (№3364).

Текст документа оприлюднено на сайті парламенту.

Законопроєкт підготувала група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Герусом (фракція «Слуга народу»).

У пояснювальній записці зазначається, що цей законопроєкт розроблено з метою здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії у відповідності з вимогами Третього енергопакету Європейського Союзу.

Основним завданням законопроєкту є законодавче врегулювання питання сертифікації оператора системи передачі електричної енергії за моделлю відокремлення ISO, яка передбачає, що оператор системи користується майном, яке забезпечує цілісність об’єднаної енергетичної системи України та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, магістральні та міждержавні електричні мережі праві господарського відання, при цьому зазначене майно залишається у власності держави та врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії.

Цим проєктом пропонується внести зміни і доповнення до закону «Про ринок електричної енергії», якими визначаються особливі вимоги про відокремлення і незалежність оператора системи передачі за моделлю відокремлення ISO, обов’язки регулятора, оператора системи передачі та власника системи передачі відповідно до моделі відокремлення ISO, а також вимоги до незалежності власника системи передачі та зобов’язання ОСП в частині розроблення і запровадження програми відповідності, в якій визначаються заходи для уникнення дискримінаційних дій з боку оператора системи передачі та моніторингу виконання таких заходів.

Для забезпечення незалежності ОСП законопроєктом також пропонується виключити з повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, право погодження інвестиційних програм оператора системи передачі, а з повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, – надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

Водночас пропонується передбачити відповідальність власника системи передачі за порушення вимог про відокремлення і незалежність оператора системи передачі.

До Господарського кодексу України пропонується внести зміни, якими передбачено, що регулятор під час погодження інвестицій ОСП керується, зокрема, необхідністю забезпечення безпеки передачі електричної енергії, операційної безпеки ОЕС України. Також вносяться зміни, згідно з якими об'єкти державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії, закріплюються на праві господарського відання відповідному суб’єкту господарювання на підставі рішення суб'єкта управління та договору.

При цьому зміни до закону «Про управління об’єктами державної власності» передбачатимуть, що суб'єктом управління об'єктами державної власності, що використовуються у процесі провадження діяльності з передачі електричної енергії може бути лише уповноважене Кабінетом міністрів України міністерство.

Окрім того, пропонується внести відповідні доповнення до Закону України «Про ринок електричної енергії», відповідно до яких врегульовується питання використання доходів від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину. З метою подолання кризи неплатежів у електроенергетиці тимчасово на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 2020 року будь-які доходи від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину можуть також використовуватися для забезпечення поточної операційної діяльності оператора системи передачі та оплати послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.