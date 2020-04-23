Агрохолдинг МХП з початку року знизив ціну на курятину

Провідний виробник курятини на українському ринку - компанія МХП збільшила обсяги виробництва цієї продукції, водночас зменшивши ціну на неї.

Про це свідчать операційні результати діяльності МХП за І квартал 2020 року, які компанія повідомила Укрінформу.

«Загальні обсяги виробництва курятини МХП в І кв. 2020 р. зросли на 4% та склали 178 640 тонн (І кв. 2019 р.: 171 272 тонн)… Обсяг продажів на внутрішньому ринку зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав 75 681 тонн… Середня ціна на курятину в І кв. 2020 р. склала 34,41 грн за кг (US$ 1,37) (без ПДВ) та знизилась на 11% (3% в US$ відповідно) порівняно з аналогічним періодом минулого року», - йдеться в звіті компанії.

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Водночас там констатують зменшення обсягів експорту курятини через обмеження продажів і заборон, що були запроваджені урядами країн ЄС та Близького Сходу. Компанії довелося переспрямувати обсяги продажів до інших країн, що негативно позначилося на експортних показниках.

«У І кв. 2020 р. експорт курятини МХП склав 82 048 тонн, що на 12% нижче, ніж за аналогічний період минулого року (І кв. 2019 р.: 93 045 тонн», - зазначено у звіті.

Як повідомлялося, МХП є провідним виробником курятини в Україні з найбільшою часткою на ринку і високою впізнаваністю бренда своїх продуктів.

Фото з відкритих джерел