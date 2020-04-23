У березні прискорено зростали ціни лише на фармацевтичну продукцію
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
"У березні прискорене зростання цін спостерігалося лише за декількома позиціями: на фармацевтичну продукцію та окремі продовольчі товари, зокрема крупи, макаронні вироби, лимони", - йдеться у повідомленні.
У Мінекономіки нагадали, що споживча інфляція у березні 2020 року уповільнилася до 2,3% порівняно з 2,4% у лютому (у річному розрахунку). Цьому сприяло збереження впливу від ревальваційної динаміки гривні упродовж 2019 року, достатня пропозиція у продовольчому сегменті споживчого ринку та здешевлення енергоносіїв на світовому ринку. Зростання споживчих цін у березні, стверджують у міністерстві, відбувалося виключно під впливом сезонності. Типовим для цього місяця є зростання цін на одяг і взуття та подорожчання плодоовочевої продукції. Вплив ажіотажних настроїв через оголошення пандемії COVID-19 не мав вирішального значення.
За підсумком березня темпи зниження цін у промисловості у річному розрахунку сповільнилися до 4,2% (з 6,8% у лютому 2020 року), у розрахунку до попереднього місяця ціни зросли на 1,8%. Найбільший вплив на загальну цінову динаміку мало збільшення на 5,9% вартості постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Враховуючи економічну ситуацію, що склалася у світі через пандемію COVID-19, запровадження картину та ведення обмежень (зокрема, логістичних), у міністерстві очікують певне скорочення попиту, що на фоні відсутності дефіциту товарів на споживчому ринку фактично унеможливлює істотне прискорення інфляції.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року зросли на 0,8%, з початку року – на 0,7%, проти березня 2019 року вони збільшилися на 2,3%. Зокрема, з березня 2019 року по березень 2020 року картопля подорожчала на 26,9%, гречана крупа – на 78,9%. Нафтопродукти в минулому місяці у порівнянні із березнем 2019 року подешевшали на 7,4-9,5%.