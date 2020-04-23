У березні прискорено зростали ціни лише на фармацевтичну продукцію

У березні прискорене зростання цін спостерігалося лише на фармацевтичну продукцію та окремі продовольчі товари.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"У березні прискорене зростання цін спостерігалося лише за декількома позиціями: на фармацевтичну продукцію та окремі продовольчі товари, зокрема крупи, макаронні вироби, лимони", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки нагадали, що споживча інфляція у березні 2020 року уповільнилася до 2,3% порівняно з 2,4% у лютому (у річному розрахунку). Цьому сприяло збереження впливу від ревальваційної динаміки гривні упродовж 2019 року, достатня пропозиція у продовольчому сегменті споживчого ринку та здешевлення енергоносіїв на світовому ринку. Зростання споживчих цін у березні, стверджують у міністерстві, відбувалося виключно під впливом сезонності. Типовим для цього місяця є зростання цін на одяг і взуття та подорожчання плодоовочевої продукції. Вплив ажіотажних настроїв через оголошення пандемії COVID-19 не мав вирішального значення.

За підсумком березня темпи зниження цін у промисловості у річному розрахунку сповільнилися до 4,2% (з 6,8% у лютому 2020 року), у розрахунку до попереднього місяця ціни зросли на 1,8%. Найбільший вплив на загальну цінову динаміку мало збільшення на 5,9% вартості постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Враховуючи економічну ситуацію, що склалася у світі через пандемію COVID-19, запровадження картину та ведення обмежень (зокрема, логістичних), у міністерстві очікують певне скорочення попиту, що на фоні відсутності дефіциту товарів на споживчому ринку фактично унеможливлює істотне прискорення інфляції.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно із лютим 2020 року зросли на 0,8%, з початку року – на 0,7%, проти березня 2019 року вони збільшилися на 2,3%. Зокрема, з березня 2019 року по березень 2020 року картопля подорожчала на 26,9%, гречана крупа – на 78,9%. Нафтопродукти в минулому місяці у порівнянні із березнем 2019 року подешевшали на 7,4-9,5%.