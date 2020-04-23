У Мінекономіки деталізували напрямки підтримки фермерів та кооперативів

Уряд 22 квітня ухвалив постанову №106 “Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств”.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«Серед важливих рішень, які прийняті сьогодні Урядом, це підтримка фермерських господарств та кооперативів. Ефект від роботи АПК є очевидним і значущим для всієї економіки, тому розширення напрямків для малих фермерів, для об’єднань фермерів дозволить їм отримати доступ до додаткових коштів, наростити виробництво сільськогосподарської продукції, оновити виробниче обладнання і загалом стимулювати підприємництво на селі», - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Зазначається, що державна підтримка фермерським господарствам буде реалізуватися за такими напрямами:

1) дотація за утримання від 5 корів молочного напряму продуктивності;

2) бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для новостворених фермерських господарств, яка надаватиметься їм для провадження сільгоспдіяльності;

3) часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг;

4) відшкодування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 70% вартості (без ПДВ) як придбаних власним коштом техніки та обладнання, так і профінансованих за рахунок банківського кредиту.

У міністерстві підрахували, що ухвалені заходи підтримки створять умови для переходу понад 300 фермерів на органічне виробництво, розвитку понад 400 молочних ферм, появи не менш як 10 нових кооперативів з переробки сільськогосподарської продукції і створення понад 1 780 фермерських господарств, у тому числі, сільською молоддю.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки. Зокрема, передбачається державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати ЄСВ на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства.

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У 2019 році в Україні програмою підтримки фермерських господарств скористалось близько 10 тис. фермерів та 2 сільгоспкооперативи, на їх підтримку з бюджету було витрачено 16,9 млн грн.