У Мінекономіки деталізували напрямки підтримки фермерів та кооперативів
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
«Серед важливих рішень, які прийняті сьогодні Урядом, це підтримка фермерських господарств та кооперативів. Ефект від роботи АПК є очевидним і значущим для всієї економіки, тому розширення напрямків для малих фермерів, для об’єднань фермерів дозволить їм отримати доступ до додаткових коштів, наростити виробництво сільськогосподарської продукції, оновити виробниче обладнання і загалом стимулювати підприємництво на селі», - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.
Зазначається, що державна підтримка фермерським господарствам буде реалізуватися за такими напрямами:
1) дотація за утримання від 5 корів молочного напряму продуктивності;
2) бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) для новостворених фермерських господарств, яка надаватиметься їм для провадження сільгоспдіяльності;
3) часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг;
4) відшкодування сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам 70% вартості (без ПДВ) як придбаних власним коштом техніки та обладнання, так і профінансованих за рахунок банківського кредиту.
У міністерстві підрахували, що ухвалені заходи підтримки створять умови для переходу понад 300 фермерів на органічне виробництво, розвитку понад 400 молочних ферм, появи не менш як 10 нових кооперативів з переробки сільськогосподарської продукції і створення понад 1 780 фермерських господарств, у тому числі, сільською молоддю.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки. Зокрема, передбачається державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати ЄСВ на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства.
У 2019 році в Україні програмою підтримки фермерських господарств скористалось близько 10 тис. фермерів та 2 сільгоспкооперативи, на їх підтримку з бюджету було витрачено 16,9 млн грн.