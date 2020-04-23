Нафта дорожчає на тлі скорочення видобутку

Ціни на нафту продовжують зростання в четвер на 4-5% на тлі ознак того, що виробники скорочують видобуток чорного золота.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $22,79 за барель, що на 11,88% ($2,42) вище ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 13,28% ($1,83) - до $15,61 за барель.

Регулятор в штаті Оклахома заявив, що видобувні компанії можуть закривати свердловини без втрати оренди, що є першою перемогою американських нафтовиків, які прагнуть уникнути краху після небувалого сплеску видобутку. Оклахома є четвертим за величиною виробником нафти в США.

Відвантаження нафти марки Urals з Балтійського моря в перші 10 днів травня, як очікується, буде на 36% нижче, ніж за аналогічний період квітня. Це вказує на те, що Росія має намір дотримуватися скорочення поставок в рамках угоди ОПЕК+.

Оскільки споживання нафти падає, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інші виробники мають намір скоротити поставки на рекордні 9,7 млн. бар./добу з 1 травня. Ці скорочення мають бути розширені, щоб відповідати дефіциту попиту, що зростає, вважають аналітики.

Комерційні запаси сирої нафти в США зросли за підсумками минулого тижня на 15 млн бар. - до 518,6 млн бар., що близько до рекордних 535 млн бар., зафіксованих у 2017 році. Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 22,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 20,76 долара за барель, що на 18 центів вище за рівень закриття торгів ($20,37)