Нафта дорожчає на тлі скорочення видобутку
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $22,79 за барель, що на 11,88% ($2,42) вище ціни на закриття попередньої сесії.
Ф'ючерс на WTI на червень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 13,28% ($1,83) - до $15,61 за барель.
Регулятор в штаті Оклахома заявив, що видобувні компанії можуть закривати свердловини без втрати оренди, що є першою перемогою американських нафтовиків, які прагнуть уникнути краху після небувалого сплеску видобутку. Оклахома є четвертим за величиною виробником нафти в США.
Відвантаження нафти марки Urals з Балтійського моря в перші 10 днів травня, як очікується, буде на 36% нижче, ніж за аналогічний період квітня. Це вказує на те, що Росія має намір дотримуватися скорочення поставок в рамках угоди ОПЕК+.
Оскільки споживання нафти падає, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та інші виробники мають намір скоротити поставки на рекордні 9,7 млн. бар./добу з 1 травня. Ці скорочення мають бути розширені, щоб відповідати дефіциту попиту, що зростає, вважають аналітики.
Комерційні запаси сирої нафти в США зросли за підсумками минулого тижня на 15 млн бар. - до 518,6 млн бар., що близько до рекордних 535 млн бар., зафіксованих у 2017 році. Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації (EIA) Міненерго США.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 22,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 20,76 долара за барель, що на 18 центів вище за рівень закриття торгів ($20,37)